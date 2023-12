TestFlight, le service d’Apple qui permet aux développeurs de distribuer des bêtas de leurs applications et jeux, a vu des To de données qui ont fuité et sont accessibles par tout le monde. La fuite concerne des fichiers entre 2012 et 2015.

Le leak, qui a pour nom Teraleak, recense de nombreuses bêtas d’applications et de jeux proposées sur TestFlight, à tel point qu’on retrouve même des titres qui n’ont jamais été proposés au public sur l’App Store, dont certains épisodes d’Angry Birds. On retrouve également des jeux qui étaient auparavant disponibles sur l’App Store, mais qui ont ensuite disparu. Infinity Blade est l’un d’entre eux.

On ne sait pas exactement d’où vient la fuite de données, la principale source d’information à ce sujet provenant d’un seul compte anonyme, @Teraleak sur X (ex-Twitter). Il partage des liens permettant de récupérer les bêtas d’applications et de jeux au format IPA.

FULL TESTFLIGHT CDN ARCHIVES:

1. https://t.co/FPsmOLh42U

2. https://t.co/RMgd4hqCNe

3. https://t.co/KU0xdRoOh9

You can find just about any iOS app beta/prototype from roughly 2012-2015 in this archive, but YOU HAVE TO SEARCH FOR IT. pic.twitter.com/Vt7akxE9QB

— TestFlight Leak Information (@teraleak) December 18, 2023