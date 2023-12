C’est un (tout) petit miracle des fêtes : en nettoyant la rivière Stanislaus située dans le nord de la Californie, un plongeur du nom de Lee a fait une découverte pour le moins incroyable : un iPhone 12, couvert d’algues et immergé parmi les rochers. On apprendra plus tard que le précieux avait été laissé là depuis trois mois ! Bien que certifié IP68 (soit une étanchéité jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes), l’iPhone 12 n’a bien sûr pas été conçu pour une immersion aussi prolongée.

Après avoir nettoyé et séché le mobile pendant quelques jours, Lee a été surpris de constater que l’iPhone 12 pouvait encore s’allumer une fois connecté à un chargeur ! Dépourvu de tout mot de passe, cet iPhone pouvait aussi être librement consulté. Le dernier enregistrement média en date, une vidéo du 4 septembre, indiquait que l’iPhone 12 était sous l’eau depuis environ trois mois !

Le chanceux Lee a désormais prévu de contacter les propriétaires du mobile (via les numéros de la liste de contacts), et l’on peut être quasi certain que ces derniers ne s’attendent pas à ce retour inespéré de leur iPhone naufragé. Cette petite anecdote met en tout cas en évidence la résilience de l’iPhone, sachant que ce n’est pas la première fois que ce genre d’histoire se produit. On ne compte plus en effet le nombre d’iPhone égarés pendant des mois au fond d’un Lac et fonctionnant de nouveau, voire même d’iPhone tombés d’un avion et toujours en état de marche.