Windows Phone, le système d’exploitation mobile de Microsoft, n’existe plus, mais il est toujours dans les cœurs de certaines personnes. C’est notamment le cas d’une personne qui a fait le nécessaire pour l’installer… sur un MacBook.

Windows Phone sur un MacBook ? C’est possible

La vidéo publiée par la chaîne Nobel Tech sur YouTube montre la version finale de Windows Phone, Windows 10 Mobile, fonctionnant sur un MacBook via Boot Camp. Boot Camp est un utilitaire d’Apple qui sert normalement à installer Windows 10/11. La vidéo ne montre pas comment le système d’exploitation mobile a été installé sur le Mac portable. La description de la vidéo indique seulement qu’il a fallu « un peu d’expérimentation » pour faire fonctionner cette démo.

Le clip montre que les applications UWP (Universal Windows Platform) conçues par Microsoft pour Windows Phone s’adaptent bien à l’écran beaucoup plus grand du MacBook. On peut également découvrir comment les applications, telles que l’horloge et la calculatrice, fonctionnent lorsqu’elles interagissent avec l’ordinateur portable. En outre, la vidéo montre comment accéder aux paramètres et passer du mode clair au mode sombre (et inversement).

Quel est le successeur de Windows Phone/Windows 10 Mobile ? Microsoft a tiré un trait dessus. Le groupe utilise désormais Android sur ses smartphones Surface Duo. Mais Microsoft ne semble plus vraiment s’y intéresser, avec les mises à jour logicielles qui ne sont pas fréquentes.