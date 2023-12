En plus d’iOS 17.2.1 sur iPhone (mais pas sur iPad étonnement) et macOS 14.2.1 sur Mac, Apple propose la mise à jour iOS 16.7.4 (build 20H240) et iPadOS 16.7.4. Cela concerne les anciens iPhone et iPad qui ne sont pas éligibles à iOS 17.

Disponibilité d’iOS 16.7.4 sur iPhone et iPad

Apple ne précise pas quels sont les changements avec cette version, le groupe se contentant d’indiquer que cette mise à jour apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs. C’est le même discours pour iOS 17.2.1. Nous savons toutefois qu’elle ne vient pas boucher une quelconque faille de sécurité.

Les iPhone qui ont le droit à iOS 16.7.4 sont les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. Du côté de l’iPad, les tablettes éligibles à iPadOS 16.7.4 sont les iPad Pro de 2015 et iPad 5.

Si vous avez l’un de ces appareils, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. iOS 16.7.4 va apparaître et vous pourrez ainsi lancer le téléchargement. Il ne restera plus que l’étape de l’installation dans la foulée.

Pour rappel, Apple propose des mises à jour de maintenance pour ses anciens appareils. C’est l’occasion de corriger des bugs et parfois des failles de sécurité. Mais il ne faut pas s’attendre à des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités.