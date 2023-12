Noël, c’est toujours toute une organisation : les cadeaux, les invitations pour le diner du réveillon, et pour les petits, les préparatifs qui permettront aux bambins de conserver la magie de Noël un an de plus. Portable North Pole (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), c’est l’app tout-en-un officielle du Père Noël, et c’est peu dire que cette dernière vous enlèvera une sacré épine du pied. PNP permet en effet de générer des apparue vidéo personnalisés au Père Noël, avec des réactions du grand barbu adaptées à chaque enfant (et à leur liste de cadeaux). Rien n’interdit bien sûr d’envoyer ces vidéos aux adultes, plusieurs vidéos étant prévues à cet effet. Portable North Pole compte plus de 100 vidéos personnalisables disponibles pour les appels vocaux et vidéo, mais il faudra disposer de la version premium payante pour personnaliser au max. Il est même possible déprogrammer un appel du Père Noël en personne !

L’app propose aussi un « coin des parents » sécurisé (histoire que le bambin ne tombe pas sur les coulisses), et bien sûr un coin enfant qui comprend aussi des mini-jeux. Enfin, Portable North Pole (ou plutôt ici « Père Noël Portable » pour le sigle PNP) est proposé en 4 langues, le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.