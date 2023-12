Ma French Bank (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est l’une des multiples apps de banque mobile, une secteur autrefois vu comme un Eldorado par les établissements bancaires et qui tourne désormais à la désillusion après l’échec de nombreuses solutions mobiles comme Aumax (Crédit Mutuel Arkéa) ou Orange Bank (en grande difficulté au point qu’Orange songerait à une revente). Pour Ma French Bank, l’ambiance aussi est morose. La Banque Postale annonce en effet dans un communiqué de presse qu’elle envisage l’arrêt pur et simple de sa banque mobile. La raison de cette décision est simple : Ma French Bank n’est pas rentable « et n’a pas encore trouvé son modèle économique » selon les termes du communiqué.

La Banque Postale reconnait qu’il existe des solutions pour remédier à ces soucis comptables, mais que ces dernières passent par des « investissements massifs » et qu’une telle dépense d’argent « n’apparait plus compatible avec le plan stratégique du Groupe La Banque Postale, qui envisage de prioriser ses investissements sur l’accélération de sa digitalisation ». Voilà qui est clair. Plus clair encore ? : « Si la cessation des activités de Ma French Bank était actée, elle se ferait suivant un processus progressif, qui s’inscrirait dans la durée et prendrait entre 12 et 18 mois. » La Banque Postale affirme en outre qu’en cas de fermeture, les employés de Ma French Bank seront réaffectés à un autre poste dans l’entreprise tandis que les clients de la banque mobile verront leurs comptes transférés vers la Banque Postale. Les termes employés ne laissent donc guère de doutes quant au devenir de l’application, qui ne passera probablement pas l’hiver 2023-2024.