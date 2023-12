Fedora Linux s’invite sur un nouveau support, avec la distribution qui est maintenant disponible sur les Mac Apple Silicon. Cela fait suite à un travail qui a débuté en 2021.

Linux s’invite un peu plus sur les Mac Apple Silicon

C’est Fedora Asahi Remix 39 qui permet d’avoir Linux sur les Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2 (et leurs variantes). Il est ici question des MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini et Mac Studio. Il y a toutefois un absent de la liste : le Mac Pro. Le support pour ce modèle se fera plus tard avec Fedora Linux 40. Cette version devrait également proposer le support d’OpenGL 4.x et Vulkan, ainsi qu’une prise en charge graphique complète des Mac M1 et M2.

Tout a commencé par un projet visant à « apporter une prise en charge complète de Linux aux machines Apple Silicon, toutes distributions confondues », a déclaré Hector Martin, fondateur d’Asahi et chef de projet. « Une grande partie de notre travail initial s’est concentrée sur le kernel et les bootloaders, qui peuvent être partagés entre les différentes distributions ». Aujourd’hui, nous disposons d’une distribution Linux M1/M2 à part entière pour une utilisation quotidienne.

L’installation de Fedora Linux sur un Mac Apple Silicon est simple. Il vous suffit d’ouvrir le Terminal et d’entrer la commande suivante : curl https://fedora-asahi-remix.org/install | sh. Validez et suivez les instructions à l’écran. Si besoin, vous pouvez préférer les versions tests (qui peuvent être sujettes à des bugs). Pour y avoir accès, la commande est : curl https://fedora-asahi-remix.org/builds | sh.