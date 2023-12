Noël a eu lieu et c’est l’occasion pour certains de revendre leurs cadeaux sur Internet sur des sites comme eBay et Rakuten. Il se trouve que cette pratique augmente chaque année et c’est toujours le cas en 2023, selon les données des sites de vente.

Les AirPods Pro reçus à Noël sont revendus

Rakuten a indiqué à TF1 que près de 400 000 nouvelles annonces ont été déposées le 25 décembre à midi sur sa plateforme, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. De son côté, eBay a recensé de trois à quatre cadeaux revendus chaque minute depuis lundi matin et s’attendait à enregistrer quelque 300 000 nouvelles annonces à la fin de la journée. D’ici au 3 janvier, le site estime que leur nombre pourrait grimper jusqu’à 3 millions.

Pourquoi les Français revendent-ils leurs cadeaux de Noël sur Internet ? Un baromètre réalisé par l’Ipsos pour Rakuten France révèle que 44% des personnes interrogées passent à l’acte parce que les cadeaux reçus ne sont pas utiles à leurs yeux. Pour 39%, les cadeaux ne leur plaisent pas et 24% estiment qu’ils font doublon avec un produit déjà en leur possession.

Les biens culturels et les produits high tech sont les catégories de produits les plus revendues. Pour la partie tech, les deux produits les plus revendus sont les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple et le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch.