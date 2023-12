Et si, malgré le risque d’une interdiction sur le sol américain, l’Apple Watch était la vraie botte (pas si) secrète d’Apple ? Balloté par les régulateurs antitrust, critiqué par une frange de plus en plus importante d’utilisateurs excédés par la flambée des prix ou les faux arguments pour justifier les 8 Go de RAM sur un MacBook Pro, Apple a pourtant dans ses cartons un produit qui fait la quasi unanimité, et qui en plus sauve des vies (et ce n’est même pas une façon de parler). Tim Cook semble parfaitement au courant de la bonne « pub » que les Apple Watch font indirectement pour Apple, au point de répondre directement aux utilisateurs de toquantes pommées qui rapportent de belles histoires.

Et des belles histoires, il y en a eu deux de plus durant cette période de fêtes. A Wichita au Kansas, un certain Michael Gallegos racontent à qui veut l’entendre que son Apple Watch lui a sauvé la vie, une vie qu’il doit aussi à son fils… qui lui a acheté l’Apple Watch en question ! Michael Gallegos a détaillé sa mésaventure au média local KAKE. Alors qu’il dormait, l’Apple Watch de Michael a détecté des pulsations cardiaques descendant en dessous de 40 battements par minutes, et ce pendant plus de 10 minutes. Hospitalisé en urgence avec que l’Apple Watch ait donné l’alerte, Michael Gallegos a été opéré pour la pose d’un Pacemaker, l’IRM cardiaque ayant détecté une anomalie au niveau du coeur.

« Ils ont dit que j’avais beaucoup de chance. Et, vous savez, mon fils a fait le bon choix de m’avoir offert la montre. Parce que, vous savez, je ne l’aurais jamais su. Il aurait été trop tard », a déclaré Michael encore ému. « Je ne l’aurais jamais su. Il ne l’aurait jamais su. Je serais probablement mort dans mon sommeil. » Le fils de Michael a par la suite envoyé un e-mail à Tim Cook afin de partager son histoire et de le remercier pour l’Apple Watch. Et Quelques heures plus tard, Tim Cook a répondu en personne à ce mail :

« Salut Nick,

Je suis tellement heureux que votre père ait consulté un médecin et reçu le traitement dont il avait besoin. Merci beaucoup d’avoir partagé son histoire avec nous.

S’il vous plaît, apportez lui tous mes voeux de rétablissement.

Tim

Envoyé depuis mon iPad Pro »

La seconde histoire s’est tenue à Asheville, en Caroline du Nord. Christopher Oakely, un homme de 61 ans, reçoit une alerte de l’Apple Watch concernant une accélération cardiaque anormale, mais le temps d’arriver à l’hôpital, les battements étaient revenus à la normale.« Je me suis dit : « Attendez une minute, attendez une minute ; J’ai une montre qui enregistre ma fréquence cardiaque », a alors déclaré Oakley au médecin qui le consultait. « Cela montrait que mon cœur avait battu à 121-151, quelque chose comme ça, toute la nuit. Donc, ils ont pris en compte cette information, ce qui m’a sauvé la vie car deux jours plus tard, deux ou trois jours plus tard, je subissais un double pontage… un double pontage en urgence. »

Christopher lui aussi décida d’écrire à Tim Cook : « J’apprécie vraiment tout le travail que vous et vos collaborateurs avez consacré afin de créer un produit qui non seulement vous indique l’heure, mais qui vous sauve également la vie ».

Et là encore, Tim Cook répondit à ce message dans les heures qui suivirent :

« Christophe,

Merci de partager votre histoire avec nous. Je suis tellement heureux que vous ayez reçu le traitement dont vous aviez besoin.

Portez vous bien

et en Meilleure forme.

Tim

Envoyé de mon iPhone »

On ne peut pas rêver d’une meilleure campagne de pub… qui n’est pas une campagne de pub.