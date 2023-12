Apple a envie d’améliorer la correction automatique et interroge en ce moment des utilisateurs qui utilisent le français et l’espagnol. Un sondage leur est proposé.

« Veuillez énumérer quelques-uns des mots spécifiques modifiés de manière incorrecte par la correction automatique (par exemple, <mot1> a été incorrectement remplacé par <mot2>) », indique le sondage d’Apple. Parmi les autres éléments demandés, on retrouve :

Apple is sending out surveys to users in Canada using the French keyboard and users in Spain using the Spanish keyboard, asking for feedback on Autocorrection pic.twitter.com/P1Bafe5syO

