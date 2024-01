Il est de bon ton en tout début d’année de faire la liste des nouveautés à venir, et bien souvent, on se retrouve avec une longue liste de produits ou de services que l’on connait déjà tellement ils ont fuité ou ont même été officiellement annoncés par Apple. Une liste que l’on ne fait pas, sans doute à tord du reste, c’est celle des produits et services qui ne sortiront pas dans l’année alors même parfois qu’Apple y planche dessus, souvent depuis des années. Voici donc la liste des produits et services Apple qui n’arriveront pas en 2024 :

L’Apple vision Pro en Europe. On l’attend de pied ferme à la rédac, mais il y a en fait très peu de chances que l’Apple Vision Pro soit disponible cette année en Europe. Le premier casque XR d’Apple doit faire ses grands débuts aux Etats-Unis durant le trimestre en cours, et une arrivée sur le continent européen n’est pas encore à l’ordre du jour, Apple n’ayant rien confirmé si ce n’est que le casque serait disponible plus tard dans d’autres pays.

Un iPhone SE de 4ème génération : tous les utilisateurs d'iPhone n'ont pas 800 euros à mettre dans un mobile, et pourtant il est très peu probable qu'un iPhone SE de 4ème génération soit au programme, aucune fuite ou rumeur allant en ce sens. C'est extrêmement dommageable dans la mesure où cela permettrait d'abaisser le ticket d'entrée pour l'iPhone. Ceux qui ne veulent pas mettre plus de 500 euros dans un mobile devront donc se rabattre sur des modèles plus anciens. En revanche, quelques rumeurs laissent entendre que ce modèle serait de nouveau commercialisé en 2025. L'iPhone SE 4disposerait d'un écran OLED, d'une batterie de plus grande capacité

Un iMac Pro avec écran 32 pouces : il va falloir se rendre à l’évidence, l’iMac Pro avec un écran 32 pouces ne sera pas pour cette année, même si le très bien renseigné Ming Chi Kuo parie sur un lancement en 2025.

Un iPhone pliable : Apple y travaille, c'est certain, et la mise en route d'une supply chain dédiée semble indiquer que les ingénieurs de Cupertino ont dépassé le stade du concept 3D. Mais la route est encore longue, et il n'y a strictement aucune chance que ce fantasmatique iPhone pliable fasse sont apparition cette année, ni sans doute même dans les deux ou trois années qui suivront.