Microsoft a décidé de changer le nom de son navigateur Edge sur iOS pour mettre en avant l’intelligence artificielle. Désormais, l’application pour iPhone et iPad a pour nom « Microsoft Edge: Navigateur IA ». C’est aussi le cas pour l’application Android.

Le nouveau nom n’est pas seulement un outil de marketing. Microsoft Edge intègre en effet des fonctions d’intelligence artificielle, comme le montre la mise à jour de sa fiche sur l’App Store. On peut y lire :

Microsoft Edge est votre navigateur basé sur l’IA, intégrant des fonctionnalités basées sur l’IA qui améliorent votre expérience de navigation, dont le nouveau Copilot dans Edge qui vous aide à trouver, créer et aller au-delà de ce que vous pensiez possible avec un navigateur plus intelligent.