Fermé depuis la mi-septembre pour cause de rénovation, l’Apple Store de Bay Street, le 50ème Apple Store à être construit aux Etats-Unis (en 2002, avant d’être déplacé à Bay Street en 2016) va de nouveau ouvrir ses portes. L’information nous vient de Tabletops, une newsletter hebdomadaire rédigée par le développeur Michael Steeber, à qui l’on doit l’excellente app Facade (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et qui visiblement a de bonnes sources chez Apple. Pour rappel, Facade est une app qui passe en revue plus de 500 Apple Store dans le monde, avec moults photos, des stats et des informations parfois inédites sur l’historique des lieux (une véritable mine d’or pour les aficionados d’Apple).

Peu après l’annonce de Steeber, Apple a confirmé la réouverture de la boutique dès lundi prochain 8 janvier. La firme de Cupertino n’a pas fourni de détails concernant les modifications apportées à l’Apple Store, mais on peut supposer qu’après 4 mois de travaux, il y a aura forcément de la nouveauté en terme d’agencements, de décoration ou autre… L’Apple Store Bay Street est situé au 5640 Bay St, Emeryville (en Californie), pour ceux qui passeraient dans le coin…