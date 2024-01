TDK, un fournisseur Apple, est parvenu à développer une nouvelle technologie de batterie qui offre une capacité accrue de 10 % par rapport aux batteries traditionnelles (à anode en graphite). Des études industrielles suggèrent même que cette technologie pourrait potentiellement augmenter la capacité de 40 % ou plus, ce qui constituerait une avancée plus que significative pour des appareils tels que les smartphones, des consoles de jeux portables, ou certains outils high tech liés à l’IA. Cette innovation pourrait également conduire à la conception d’appareils électroniques plus minces (Ive, reviens !), ainsi que l’a noté Hideki Yasuda, analyste chez Toyo Securities.

Le fabricant chinois de smartphones Honor utiliserait déjà la dernière batterie de TDK dans son smartphone pliable, le Magic V2, ce dernier étant particulièrement fin (un peu plus de 10 mm). Honor,précise sur son site Internet que le Magic V2 embarque une double batterie silicium-carbone.Le fait que TDK soit un fournisseur d’Apple n’est évidemment pas anodin dans ce contexte : les batteries de TDK finiront-elles aussi dans de prochaines gammes d’iPhone ou d’iPad (des appareils déjà plus autonomes que leurs concurrents directs) ? Ce n’est pas impossible, même s’il faut rappeler qu’Apple développe ses propres batteries de nouvelle génération, des batteries qui pourraient embarquer dans les produits Apple dès 2025-2026.