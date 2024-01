5 km de chute et un appareil qui fonctionne encore. C’est l’histoire d’un iPhone qui a survécu. Il est tombé de la cabine du Boeing d’Alaska Airlines qui s’est ouverte en plein vol vendredi aux États-Unis.

Un internaute a raconté sur X (ex-Twitter) avoir trouvé sur le bord d’une route près de Portland (États-Unis) un iPhone avec un écran ayant quelques gouttes et montrant un e-mail de la compagnie aérienne à propos de bagages.

« Toujours en mode avion, avec la batterie à moitié pleine », a écrit Seanathan Bates sur X, fasciné d’avoir retrouvé un appareil qui a « survécu à une chute de quelque 5 000 mètres et parfaitement intact ».

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024