Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro ne débarquera pas sans contenus. Lors de l’officialisation de la date de commercialisation du casque, Apple a confirmé que plus de 150 jeux et films/séries en 3D immersive seront disponibles pour l’Apple Vision Pro dès le 2 février prochain. Evidemment, le Vision Pro peut lancer des jeux de l’App Store (les 250 jeux Apple Arcade sont compatibles) ainsi que les films et séries déjà visibles en HDR via l’app Apple TV (et sur un écran virtuel de 3 mètres de base !), mais Apple parle ici de contenus dédiés et adaptés aux capacités immersives du casque.

Ls films et séries compatibles 3D immersive seront notifiées d’un petit logo de casque indiquant que le contenu prend en compte les possibilités du Vision Pro. Les contenus de ce type ont été enregistrés en 3D et à la résolution 8K, sans oublier la prise en charge du spatial audio. Le casque sera aussi livré avec de petites expériences immersives, comme « Encounter Dinosaurs. » (qui permet à l’utilisateur de se retrouver face à face avec les dinosaures les plus emblématiques de la période du Jurassique). Si l’on se fie aux retours des journalistes lors de la première présentation du casque, le visionnage en 3D immersive serait tout simplement spectaculaire, supérieur en rendu aux salles de ciné équipées pour la 3D. Côté jeux, et nous vous en avions parlé hier, plusieurs titres seront jouables en VR ou réalité mixte, dont Game Room, What the Golf? et Super Fruit Ninja.

L’Apple Vision Pro sera commercialisé aux Etats-Unis le 2 février prochain, les précommandes démarrant le 19 janvier.