Hey, vous avez entendu ? Les soldes d’hiver débarquent et elles apportent des deals plutôt sympas. Parlons du gros morceau : l’Apple Watch Ultra à 599€ chez LDLC et Materiel.net. Oui, vous avez bien lu, 599€. On se demande presque si c’est une erreur de prix, non ?

Apple Watch Ultra : la montre des James Bond modernes

Alors, l’Apple Watch Ultra, c’est un peu le gadget de luxe pour ceux qui aiment jouer les héros. Écran plus grand, GPS qui ne vous lâche pas, résistante à presque tout… C’est clairement pas la montre de monsieur tout le monde. Et là, paf, elle tombe à 599€. On parle d’une montre faite pour les sportifs extrêmes, mais à ce prix, même les sportifs du dimanche vont vouloir se la jouer.

Pourquoi craquer pour l’Apple Watch Ultra ?

Alors, oui, l’Apple Watch Ultra, c’est pas juste une montre qui donne l’heure. C’est un mini-ordinateur au poignet. Suivi santé, notifications, musique… Elle fait presque le café. Et avec une batterie qui tient la route, c’est pas juste un gadget qu’on recharge toutes les deux heures.

Un petit conseil : si ça vous tente, faudrait peut-être pas trop traîner. On sait comment ça se passe avec les soldes, surtout quand le prix est aussi bas. Les stocks vont fondre comme neige au soleil.