Apple commercialise déjà son chargeur MagSafe, mais le design du modèle final n’est pas tout à fait le même que celui du premier prototype qui remonte à 2017. Des photos de ce prototype ont justement été publiées.

Sur X (ex-Twitter), Kosutami partage des images de ce prototype du chargeur MagSafe d’Apple qui se veut plus fin que le modèle existant. Le produit présenté ici remonte à mars 2017, une période où Apple développait le tapis de charge AirPower. Celui-ci devait être capable de recharger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch en même temps. Apple l’a annoncé en septembre 2017 aux côtés de l’iPhone X, avant de l’abandonner en mars 2019.

Unreleased prototype of MagSafe Charger. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s

— Kosutami (@KosutamiSan) January 10, 2024