Le géant indien Tata Group va consolider sa récente intégration dans la supply chain d’Apple. Début décembre, le conglomérat avait annoncé vouloir construire une nouvelle usine pour l’iPhone et ouvrir une centaine de boutiques de vente au détail de produits Apple, des promesses déjà suivies d’effets. Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons, a déclaré lors du Vibrant Gujarat Summit que le groupe Tata dévoilerait un peu plus tard dans l’année tous les détails sur un projet de construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs dans la région du Gujarat. La construction démarrerait à la fin de l’année, et bien entendu, il se murmure déjà qu’Apple serait le principal client de cette nouvelle unité de production (mais sans doute pas pour les produits disposant des puces de dernière génération).

L’investissement massif des grandes entreprises indiennes dans le secteur de la tech coïncide parfaitement avec la volonté d’Apple de moins dépendre de sa supply chain chinoise. Les investissements massifs de Tata et d’autres grands groupes indiens sont largement portés (et stimulés via des rabais fiscaux) par le gouvernement de Narendra Modi, ce dernier ne s’étant jamais caché de faire de l’Inde la nouvelle usine du monde pour la fabrication de semi-conducteurs.