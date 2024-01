Concernant Apple, les écarts d’estimation de ventes ne sont pas rares entre les organismes d’étude de marché, mais cette fois, on peut réellement parler de grand écart tant tout oppose les chiffres et pourcentages publiés par Canalys et IDC. Si l’on en croit Canalys, les ventes de Mac ont augmenté de 9,3% lors du quatrième trimestre 2023, si bien que le Mac passe de 9,5% à 10,1% de parts de marché avec 6,5 millions de Mac écoulés sur la période. Apple est le second fabricant du top 5 à enregistrer la plus forte croissance, derrière Acer (+12%).

Le son de cloche est à l’opposé du côté d’IDC (souvent très dur concernant de ventes des produits Apple). Ici, les ventes de Mac s’effondrent (-18,4%) et la part de marché passe de 10,1 à 8,5%. Seuls 5,7 millions de Mac auraient été vendus sur le trimestre. On notera aussi qu’IDC place Asus à la 5ème place du marché de l’ordinateur personnel, alors que du côté de Canalys, c’est Acer qui ferme le top 5. Autre grosse différence entre les deux sociétés d’analyse des marchés, la part des « autres » fabricants est en croissance pour Canalys (+4,5%) et en baisse pour IDC (-2,7%).



Au final, c’est une nouvelle fois la publication des résultats officiels d’Apple pour le Q4 2023 qui permettra de trancher. Si le chiffre d’affaires du Mac augmente, on saura que les ventes ont été en progression, et si ce dernier diminue, cela signifiera que les ventes n’ont pas été bonnes sur le trimestre.