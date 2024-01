Apple vient d’annoncer des changements pour son conseil d’administration : Al Gore et James Bell s’en vont, tandis Wanda Austin va le rejoindre. Les départs s’expliquent surtout pour une question d’âge.

Départs pour Al Gore et James Bell

Le conseil d’administration d’Apple a une politique de longue date selon laquelle les membres ne peuvent généralement pas se présenter à une réélection après avoir atteint l’âge de 75 ans. Par conséquent, Al Gore, qui siège depuis 2003, et James Bell, qui a rejoint le conseil en 2015, se retireront tous deux du conseil d’administration d’Apple cette année. L’ancien vice-président des États-Unis et l’ancien directeur financier de Boeing ont tous les deux eu 75 en 2023.

Tim Cook, le patron d’Apple, déclare :

Nous sommes profondément reconnaissants à Al et James pour les nombreuses années qu’ils ont passées au service d’Apple – leurs idées, leur énergie et leurs valeurs ont fait de nous une entreprise plus forte à bien des égards. Pendant plus de 20 ans, Al a apporté une contribution incroyable à notre travail, qu’il s’agisse de son soutien inconditionnel à la protection de la vie privée de nos utilisateurs ou de sa connaissance incomparable des questions liées à l’environnement et au climat. Le dévouement de James a été extraordinaire et nous sommes reconnaissants pour les perspectives importantes et l’expertise approfondie qu’il a offertes sur l’audit, les finances et bien d’autres sujets au fil des ans.



Al Gore et James A. Bell

Arrivée de Wanda Austin

Pour sa part, Wanda Austin est l’ex-PDG de l’Aerospace Corporation. Selon Apple, elle « apporte à son rôle des décennies d’expérience dans le domaine des sciences et des technologies, et elle a une longue expérience de la promotion de l’innovation et de l’élaboration de stratégies d’entreprise ». Tim Cook déclare :

Wanda a passé des décennies à faire progresser la technologie au nom de l’humanité, et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du conseil d’administration d’Apple. C’est une dirigeante extraordinaire, et son expérience et son expertise inestimables soutiendront notre mission qui consiste à laisser le monde meilleur que nous l’avons trouvé.

Arthur Levinson, le président du conseil d’administration d’Apple, indique :

Wanda est depuis longtemps une leadeuse dans la libération du potentiel des technologies de pointe. Elle apporte à notre conseil d’administration des connaissances et une expérience incroyables, et elle jouera un rôle important en aidant Apple à continuer d’enrichir la vie de ses utilisateurs dans le monde entier.

Et puis vient la déclaration de Wanda Austin :