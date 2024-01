Apple annonce que son application Localiser est désormais en mesure de suivre jusqu’à 32 objets. C’est deux fois plus qu’auparavant. Le changement a été annoncé par le biais d’un document sur le site d’Apple.

Le document indique :

Vous pouvez ajouter jusqu’à 32 objets dans Localiser. Outre l’AirTag et les accessoires tiers du réseau Localiser dans l’onglet Objets, les AirPods Max comptent pour un élément, les AirPods et AirPods Pro (1ère génération) comptent pour deux éléments, et les AirPods Pro (2ème génération) comptent pour trois éléments.

Il s’avère que le passage de 16 à 32 objets pour l’application Localiser est en place depuis la disponibilité d’iOS 16 selon MacRumors. Mais Apple l’a seulement révélé aujourd’hui avec la mise à jour de son document.

L’application Localiser peut accueillir de nombreux objets, ce qui permet aux utilisateurs de connaître leur emplacement sur une carte. C’est tout particulièrement pratique si l’objet en question a été volé ou perdu afin de savoir où il se trouve. Apple indique :

L’AirTag et les objets du réseau Localiser utilisent toute la puissance du réseau Localiser, un réseau chiffré et anonyme constitué de centaines de millions d’appareils Apple. Via le Bluetooth, une technologie sûre, les appareils se trouvant sur le réseau Localiser détectent vos objets égarés situés à proximité et vous indiquent leur position approximative afin que vous puissiez les retrouver, dans le respect de votre vie privée et en toute sécurité.