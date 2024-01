C’ets le genre de suppression qui ne créera pas de « bouleversement dans la force » tant il est presque certain que de nombreux utilisateurs d’iMessage ne savaient meêl pas que l’app existait. Et pourtant, la dernière la dernière version de l’application YouTube pour iOS (19.01.1) publiée le 10 janvier ne propose plus de mini-application pour iMessage (car oui, il était possible jusqu’ici de placer vidéo YouTube dans iMessage sans devoir quitter une conversation). Cette disparition est d’autant plus étonnante que YouTube ne la mentionne même pas dans ses notes de mise à jour, et évoque juste des corrections de bugs et des performances améliorées.

Il est probable que la suppression de la mini-app a pour principale cause un taux d’utilisation très faible. Sur le fond cela reste tout de même un peu dommage car l’absence d’utilisation de la mini-app provient peut-être ici d’un défaut d’information, de nombreux utilisateurs ne sachant sans doute pas que la mini-app existe. La mini-application iMessage de YouTube a été pourtant lancée en 2017 , mais l’on ne peut vraiment pas dire que YouTube ait beaucoup communiqué dessus… Pour intégrer une vidéo YouTube dans une conversation, il faudra donc aller copier l’URL de la vidéo et revenir à la discussion, ce qui est loin d’être le plus pratique, ou bien évidemment mettre la vidéo en lien iMessage à partir de YouTube.