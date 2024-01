L’Apple Vision Pro sera bientôt disponible à la vente aux Etats-Unis, et en attendant le grand rush, Apple livre au compte goutte les informations sur l’appareil. On sait ainsi que l’Apple Vision Pro ne sera pas dénué d’accessoires malgré l’absence de manettes. Apple a ainsi prévu, et ce n’est pas nouveau, une seconde sangle à disposer au dessus du casque, une sangle conçue pour mieux répartir le poids du Vision Pro sur la tête. Plusieurs journalistes et observateurs avaient en effet noté le poids du Vision Pro comme son principal (voire seul) défaut, avec même pour certains des douleurs au niveau du cou et des cervicales. On peut aussi être assuré de la présence d’une sacoche de transport dans la liste des accessoires, même si Apple n’a encore rien montré à ce sujet.

Plus étonnant cette fois, on vient d’apprendre que l’un des accessoires proposés pour l’appareil au lancement du Vision Pro sera fabriqué par Belkin. Cet accessoire, c’est un clip permettant d’attacher (probablement à la ceinture), la batterie du Vision Pro ; car rappelons-le, l’Apple Vision Pro dispose d’une batterie déportée et reliée au casque via un câble. On ne connait pas encore la forme ni le prix de ce clip, mais pour Belkin, c’est déjà sans doute une petite victoire étant donné le nombre d’accessoiristes de produits Apple… L’Apple Vision Pro sera disponible à la vente aux Etats-Unis le 2 février prochain au prix de 3500 dollars.