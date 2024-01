Si l’on en croit les analystes, l’Apple Vision Pro ne devrait pas s’écouler à plus de quelques centaines de milliers d’exemplaires en 2023, la faute à un lancement limité au seul marché américain, mais aussi à un tarif très élevé (3500 dollars tout de même). Pour Counterpoint cependant, ces ventes faibles devraient suffire malgré tout à booster le marché des technologies XR cette année, même si l’analyste semble se perdre un peu dans son tableau en affichant séparément les ventes AR et VR, alors que « XR » signifie que le casque en question est à la fois capable d’un affichage VR ou XR (à l’instar du Vision Pro). En d’autres termes, si Counterpoint parle uniquement des technologies XR, la part de la VR et de la AR devrait être égale, alors qu’ici, on est en droit de se demander si la société d’analyse des marchés ne confond pas un peu tout. Dans tous les cas de figure, l’arrivée du Vision Pro devrait donc déboucher sur une croissance à deux chiffres du secteur AR/VR, et sans doute beaucoup plus encore du seul secteur des casques effectivement XR (Meta Quest 3, Vision Pro, Varjo).

L’ouverture du Vision Pro à d’autres marchés et surtout, il faut l’espérer, l’arrivée d’un Apple Vision un peu plus accessible pourra peut-être permettre à Apple de se placer sur le podium des plus gros vendeurs de casques XR, probablement loin derrière le Meta et son Meta Quest 3. Pour rappel, l’Apple Vision Pro sera commercialisé aux Etats-Unis à partir du 2 février prochain.