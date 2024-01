C’est une première en France : le premier épisode de la série très attendue Masters of the Air sera diffusé dans 4 cinémas MK2 à Paris (Gambetta, Quai de Loire, Odéon et Nation). Les projections se tiendront le jeudi 25 janvier à partir de 20 h. Mieux encore, les séances seront gratuites et il faudra juste réserver sa place sur le site MK2. Cette diffusion en salles est aussi une avant-première puisque la série fera ses débuts sur la plateforme Apple TV+ le 26 janvier prochain, soit quelques heures après cette sortie éclair en salles. On se doute qu’Apple et MK2 ont dû négocier sec pour ces séances un peu spéciales, mais une chose est sûre : le cadre légal relatif à la chronologie des médias ne s’applique pas dans ce cas particulier, ce qui est tout de même la moindre des choses pour seulement 4 projections.



Pour rappel, Masters of the Air est une série produite par Spielberg (entre autres) dans la veine de Band of Brothers et sa « suite » Band of Brothers : L’Enfer du Pacifique (qui a les mêmes producteurs que Masters of the Air). La série suit les aventures héroïques et dramatiques du 100ᵉ groupe de bombardement américain, le « Bloody Hundredth », qui s’est particulièrement illustré lors de la seconde guerre mondiale. La série fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 26 janvier, et les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.