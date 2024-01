Il était moins une comme le dit l’expressions. a trois jours des précommandes et à deux semaines de la mise en vente, la FCC (Federal Communications Commission) vient de donner tardivement son approbation pour la commercialisation du casque Apple Vision Pro sur le territoire américain. Une autorisation de vente aussi tardive n’est pas si fréquente, et les plus moqueurs diront que peut-être les experts de l’organisme fédéral ont souhaité passer un peu plus de temps que prévu avec la dernière merveille d’Apple. Si l’avis de la FCC semblait à priori acquis, il faut tout de même rappeler que sans la validation de l’organisme, l’Apple Vision Pro n’aurait pas pu être vendu aux Etats-Unis, et il en va d’ailleurs de même pour tous les appareils connectés destinés à être commercialisés aux US.

On note aussi que depuis plusieurs mois, toutes les communications d’Apple sur l’Apple Vision Pro, y compris sur le site américain du californien, sont accompagnées de la longue mention suivante : « Apple Vision Pro n’a pas été autorisé comme l’exigent les règles de la Federal Communications Commission. Cet appareil n’est pas et ne peut pas être proposé à la vente ou à la location, ni vendu ou loué, jusqu’à ce que l’autorisation soit obtenue. ». Apple va donc pouvoir retirer cette mention et se consacrer entièrement au lancement de son premier casque XR.

L’Apple Vision Pro sera mis en vente aux Etats-Unis le 2 février prochain au prix de 3500 dollars (le modèle standard).