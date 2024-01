Ce lundi 15 janvier, Goertek, un fournisseur d’Apple, a annoncé son intention d’investir jusqu’à 280 millions de dollars dans la création d’une nouvelle unité de production au Vietnam. Cette décision vise principalement à répondre aux besoins de croissance de l’entreprise et à garantir une présence stable et à long terme dans ce pays d’Asie du Sud-Est, ainsi que l’a révélé le communiqué de l’entreprise. Pour Apple, c’est aussi une façon de diversifier sa supply chain au-delà de la Chine et ainsi d’éviter tous les « tracas » inhérents à l’administration chinoise (contraintes sur le réseau électrique, gestion du Covid, etc.).

Le South China Morning Post rapporte de son côté que Goertek a l’intention d’utiliser son usine vietnamienne pour produire une gamme d’appareils électroniques grand public d’Apple. Cette ligne de production aura en charge l’assemblage des AirPods, des Apple Watch et même des appareils avancés en réalité virtuelle et augmentée (Apple Vision Pro ou plus probablement ses successeurs). Pour rappel, Goertek a été choisi par Apple pour être l’un des fournisseurs clé du nouveau casque de réalité mixte Vision Pro, dont la date de commercialisation a été fixée au 2 février prochain.

La nouvelle usine de Goertek devrait être construite dans la province de Bac Ninh. Cette région est déjà une plaque tournante pour plusieurs entreprises sud-coréennes, dont le leader de la technologie et des semi-conducteurs Samsung Electronics.