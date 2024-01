Comme chaque année, Apple célèbre le mois de l’histoire des Noirs (Black History Month) et propose un nouveau bracelet Black Unity pour l’Apple Watch. L’édition 2024 se veut très fleurie.

Voici comment Apple décrit le bracelet :

Le bracelet Unity Bloom pour Apple Watch et son cadran assorti s’inspirent de la croissance et de la résilience de plusieurs générations œuvrant ensemble pour lutter contre l’injustice et lever les barrières systémiques. Chaque fleur est un emblème de vérité, de puissance et de solidarité. Ensemble, elles symbolisent un engagement durable en faveur d’un monde plus équitable. Un monde dans lequel chaque individu peut s’épanouir. Conçu par des équipes créatives de la communauté noire et des personnes alliées au sein d’Apple, ce bracelet honore l’histoire du peuple noir et s’adresse à toute personne engagée dans la lutte contre le racisme systémique et en faveur d’un monde plus équitable.

Composé de fluoroélastomère exclusif de haute qualité, le Bracelet Sport Unity Bloom est non seulement durable et résistant, mais aussi étonnamment doux. Un processus spécial de moulage par compression crée de minuscules variations dans chaque bracelet, de sorte qu’il n’y en a pas deux identiques. Gravée au laser avec l’un des quatre emblèmes floraux uniques, sa fermeture innovante à clou et passant assure un ajustement parfait.