Microsoft vient d’autoriser l’outil de virtualisation Parallels Desktop à exécuter les versions ARM de Windows 11 Pro et Enterprise sur les Mac équipés de processeurs M3. Ces versions pouvaient déjà tourner sur les Mac M1 et M2 depuis l’an dernier, et la prise en charge des Mac M3 n’était donc qu’une question de temps.

La confirmation du support des Mac M3 est visible dans un document support récemment mis à jour par Microsoft. Ce document stipule désormais que les trois générations de la série M sont autorisées à exécuter les versions ARM de Windows 11 Pro et Enterprise via Parallels Desktop 18 et 19. A noter cependant que cette version ARM n’est pas capable de faire tourner des applications ARM 32 bits (uniquement 64 bits).

Pour rappel, l’édition standard de Parallels Desktop est capable gérer quatre processeurs virtuels ainsi 8 Go de vRAM, tandis que les versions Pro et Business vont jusqu’à 32 vCPU et 128 Go de vRAM. L’édition Pro comprend en sus un plug-in Visual Studio permettant le débogage à distance, ainsi que des outils de réseau virtuel, une assistance téléphonique et d’autres choses encore. enfin, l’édition Business (avec un abonnement de près de 150 euros à l’année) comprend tout ce qu’il y a dans la version Pro plus un outil d’administration et de gestion centralisé (entre autres…).