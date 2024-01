Samsung est prévenu : Depuis 2-3 ans, la marque Apple génère un énorme engouement en Corée du Sud. On a eu une nouvelle illustration de cet enthousiasme samedi 20 janvier, lors de l’ouverture de l’Apple Hongdae, le nouvel Apple Store situé à Séoul. Une foule massive était présente devant les grandes portes vitrées de la boutique, et l’on notait sur place que nombre de ces aficionados sont repartis avec un iPhone. Un démarrage canon en somme, à l’image de celui de l’Apple Store Gangnam l’an dernier. Des clichés publiés par Apple mais aussi par les personnes sur place attestent de ce succès phénoménal. Oui, Samsung est prévenu, et il n’est pas certain que le lancement des Galaxy S24 suffise à inverser la tendance.

Histoire bien sûr de marquer l’évènement, l’Apple Store Hongdae organisait aussi des sessions gratuites « Today at Apple », et notamment un Pop-Up Studio d’une durée limitée dirigé par Beenzino, l’artiste vedette du hip-hop (vedette surtout en Corée du Sud). Les personnes de passages pouvaient ainsi se former lors d’une courte session avec l »outil Freeform sur iPad.