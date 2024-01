Apple TV+ propose aujourd’hui la première bande-annonce pour Constellation, sa nouvelle série de science-fiction avec Noomi Rapace et Jonathan Banks au casting.

Premier trailer pour Constellation

Constellation met en scène Noomi Rapace dans le rôle de Jo, une astronaute qui revient sur Terre après un désastre dans l’espace et découvre que des éléments clés de sa vie semblent avoir disparu. Cette aventure spatiale pleine d’action explore les zones d’ombre de la psychologie humaine et la quête désespérée d’une femme pour faire éclater la vérité sur l’histoire cachée des voyages spatiaux et retrouver tout ce qu’elle a perdu.

Outre Noomi Rapace et Jonathan Banks, le casting comprend James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa, et Rosie et Davina Coleman. La série est réalisée par Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel et Joseph Cedar.

Constellation fera ses débuts sur Apple TV+ le 21 février prochain, avec une sortie mondiale. Il y aura huit épisodes au total pour la saison. Les trois premiers seront disponibles le 21 février. Le service de streaming proposera ensuite un nouvel épisode chaque mercredi. Il est précisé que le dernier épisode sera diffusé le 27 mars.