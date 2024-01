L’Apple Vision Pro sera t-il un nouveau « jardin fermé » en terme d’écosystème software et hardware ? C’est bien parti pour : le compte X M1Astra rapporte que les optiques ZEISS à insérer dans le casque nécessiteront un « code personnel » pour l’appairage entre ces optiques et l’appareil. Une fois les optique ZEISS rattachées magnétiquement à l’Apple Vision Pro, l’utilisateur devra encore « scanner le code d’appairage sur la carte à l’intérieur de la boîte des inserts optiques ZEISS pour finaliser le processus d’appairage. » On peut supposer que sans ce code, l’appairage ne se fait pas et le casque refuse de fonctionner (ce point n’est cependant pas confirmé par M1Astra).

