Apple pousse ses pions dans ls secteur de l’IA, et le moins que l’on puisse dire est que la firme californienne n’y va pas parqueter chemins. Le Financial Times note ainsi qu’Apple a réalisé discrètement plusieurs acquisitions de petites startups d’IA l’en dernier, à l’instar de la société WaveOne, installée en Californie, qui propose un algorithme de compression vidéo basé sur l’IA. La firme de Cupertino a aussi multiplié les embauches de profils spécialisés. Morgan Stanley a constaté que la moitié des offres d’emploi d’Apple en matière d’IA incluent le terme Deep Learning, faisant ainsi référence aux IA génératives de type LLM (GPT et consorts…).

Siri passera t-il enfin à l’âge adulte grâce à l’IA générative ? Tout porte à le croire…

Ces efforts de recrutement vont beaucoup plus loin qu’un simple « réveil » du géant américain dans le secteur de l’IA, et tout semble indiquer désormais qu’Apple n’est plus très loin de faire des annonces importantes. Des rumeurs insistantes indiquent que la prochaine mouture d’iOS intègrerait une IA générative, une IA qui aurait en plus le mérite de fonctionner en local, sans accès obligatoire à un serveur distant ! Le grand modèle de langage (LLM) « Ajax » en préparation chez Apple depuis plus d’un an pourrait être la pierre angulaire d’iOS 18, une nouveauté qui nécessitera sans doute l’achat d’un iPhone 16/16 Pro et qui sera probablement dévoilée lors de la prochaine WWDC. Et forcément, Siri devrait aussi bénéficier des améliorations apportées par l’IA générative (il était temps).