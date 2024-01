DJ Novotney n’est pas le VP le plus médiatisé chez Apple (pour ainsi dire, on apprend son nom au moment de son départ), mais ce dernier était pourtant un membre clef de l’équipe Apple Car. Désormais ex-vice-président de l’ingénierie matérielle pour le fameux (et mystérieux) projet Titan, DJ Novotney a accepté le poste de vice-président principal des programmes automobiles chez Rivian et relèvera directement du CEO RJ Scaringe.

Novotney a annoncé son départ d’Apple avec un simple mémo : « Apple a été ma vie, mais il est maintenant temps pour moi de passer à autre chose et de contribuer à donner vie à un nouvel ensemble de produits ». L’ex-VP s’estime aussi « très chanceux de faire partie de tant d’équipes incroyables qui ont tout développé, depuis l’iPod, l’iPhone, l’iPad, la montre et bien d’autres [produits] encore ».

L’ex-VP aurait été l’un des principaux contributeurs du projet Titan à ses débuts et aurait aidé à démarrer le projet d’un véhicule électrique. Depuis peu, Novotney était aussi en charge « du développement des futurs appareils domestiques ». A noter que Rivian est un habitué du débauchage de cadres chez Apple : en début d’année, la startup avait déjà embauché Jonas Reinke, responsable des produits, de la mobilité et des services automobiles pendant quatre ans chez Apple, et qui auparavant avait passé une décennie chez Porsche.