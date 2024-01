Apple annonce qu’il y a désormais 12 millions d’utilisateurs avec une Apple Card. La carte bancaire est uniquement disponible aux États-Unis, elle a fait ses débuts sur place en 2019.

Un succès pour l’Apple Card

Il y a donc 12 millions d’utilisateurs avec l’Apple Card, mais Apple ne précise pas pour autant si la croissance est importante ou si le recrutement de nouveaux clients est au ralenti. Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay, se contente de déclarer :

Nous avons conçu l’Apple Card en gardant à l’esprit la santé financière des utilisateurs et il est gratifiant de voir nos plus de 12 millions de clients utiliser ses fonctionnalités pour prendre des décisions financières plus saines. Nous sommes fiers de ce que nous avons pu apporter aux clients de l’Apple Card en seulement cinq ans. Alors que nous envisageons l’année à venir et au-delà, nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à innover et à investir dans l’expérience primée d’Apple Card, et de fournir aux utilisateurs davantage d’outils et de fonctionnalités qui les aident à mener une vie financière plus saine.

Près de 30% des clients de l’Apple Card effectuent deux paiements ou plus par mois, selon les données partagées aujourd’hui. Il y a par ailleurs plus d’un million de personnes qui profitent du partage familial pour que plusieurs membres d’une même famille puissent utiliser une seule carte. De plus, 600 000 personnes sont devenues copropriétaires de la carte, ce qui leur permet de se constituer un crédit à parts égales.

Apple parle également de Daily Cash, qui se veut son système de cashback. Apple offre 3% de cashback pour les achats Apple et les articles achetés auprès de partenaires sélectionnés (comme T-Mobile, Walgreens et Uber). Tous les achats Apple Pay avec l’Apple Card donnent droit à 2% en cashback, et tous les autres achats à 1%. Pour 2023, les clients ont gagné plus d’un milliard de dollars en récompenses Daily Cash.

Et pour ceux qui se demandent quand l’Apple Card sera disponible ailleurs qu’aux États-Unis, il n’y a pas de nouvelle information. Apple n’évoque pas le sujet.