L’Inde a drastiquement baissé les taxes à l’importation. Ces taxes sont désormais nulles pour les composants importés puis utilisés pour la fabrication et l’assemblage de produits en Inde, ce qui bénéficie bien sûr aux fabricants qui produisent sur place, à l’instar d’Apple et de son iPhone. Cette incitation financière à produire dans le pays a fini par porter ses fruits puisque la plupart des gros fabricants de smartphones disposent d’unités de production en Inde.

L’autre bonne nouvelle pour Apple concerne les ventes d’iPhone dans le pays. L’iPhone n’intègre toujours pas le top 5 des plus gros fabricants, mais pour la toute première fois, passe la barre des 10 millions de ventes sur l’année 2023. Pour la première fois aussi, c’est l’iPhone qui récolte le plus gros chiffres d’affaires annuel, devant les mobiles de Samsung et des marques locales. Pour l’analyste de Counterpoint Shilpi Jain, cette bonne forme d’Apple est principalement due à un mixe de ventes équilibré et efficace, composé d’appareils plus anciens (et plus abordable) et des derniers modèles d’iPhone. L’ouverture des premiers Apple Store en Inde et un flux ininterrompu de promotions ont aussi contribué à la croissance des ventes d’iPhone.