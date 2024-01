Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour ajouter le MacBook Pro de 13 pouces sorti à la mi-2012, estimant qu’il est désormais obsolète. Ce modèle a une particularité : c’est le dernier MacBook Pro à avoir un lecteur CD/DVD.

Fin de parcours pour le MacBook Pro mi-2012

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Sinon, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolète, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. Les ordinateurs portables Mac peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant une période prolongée pouvant aller jusqu’à 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.

Le MacBook Pro 13 pouces de mi-2012, en plus d’avoir un lecteur CD/DVD, avait la bonne réputation d’être fiable et de proposer plusieurs évolutions. Il était par exemple possible de remplacer le lecteur optique par un second volume de stockage. Apple l’a vendu jusqu’en 2016. Aujourd’hui, tout est fait pour empêcher la moindre modification.