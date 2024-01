L’application Webex de Cisco est désormais disponible sur l’Apple TV, signifiant qu’il est possible de passer des appels vidéo et avoir le rendu sur son téléviseur. Les travailleurs peuvent ainsi participer aux réunions sur différents supports.

Webex s’invite sur l’Apple TV

L’Apple TV n’a pas de caméra, il faut donc utiliser son iPhone ou iPad pour que l’appel vidéo puisse avoir lieu et que les participants puissent vous voir, en plus de vous entendre. Il faut scanner un QR Code sur l’écran de connexion pour avoir accès à sa session. Cisco précise qu’il est nécessaire d’avoir une Apple TV 4K pour que l’application fonctionne.

À l’aide de la télécommande Siri, vous pouvez facilement parcourir la liste des réunions Webex et en rejoindre en cliquant simplement sur leur titre. « Avec la prise en charge de 25 participants simultanés sur l’écran, la visualisation de contenus de réunion partagés, les réactions et bien plus encore, les utilisateurs bénéficieront de l’expérience Webex qu’ils connaissent et apprécient, directement sur l’écran », indique Cisco.

Qu’en est-il de la qualité ? Le rendu avec Webex propose « un son et une image d’une clarté cristalline », assure le groupe.

Webex pour l’Apple TV est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Il faut au minimum une Apple TV 4K de deuxième génération. Pour l’iPhone ou l’iPad, ce sera au minimum iOS 17/iPadOS 17.