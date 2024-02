Si la dénomination « Pro » de l’Apple Vision Pro peut laisser à désirer au vu de la communication d’Apple sur son premier casque XR, force est de constater que Microsoft jouera le jeu de son côté, comme il l’avait d’ailleurs fait avec le Meta Quest : Microsoft 365, la suite bureautique de la firme de Redmond, sera disponible sur l’Apple Vision Pro dès demain 2 février, soit le jour de la commercialisation du Vision Pro aux Etats-Unis. Les logiciels Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Loop seront donc disponibles dans quelques heures sur le Vision Pro, et il sera sans doute intéressant de voir dans quelle mesure ces logiciels ont été adaptés aux spécificités du casque XR. Les fenêtres de ces outils pourront bien sûr s’afficher en mode immersif (fenêtre flottante au milieu de l’environnement réel), et certaines applis disposeront de fonctionnalités particulières, comme le mode Concentration de Word qui permettra de s’immerger totalement dans une bulle avec son document de travail.

Teams sur le Vision Pro

Bon point aussi, le logiciel de réunion Teams, qui disposera bientôt d’un mode VR « Mesh » dans sa version desktop et PCVR/Quest, prendra en charge des emojis 3D ainsi que les Personas, ces clones virtuels des utilisateurs du Vision Pro. Et bien entendu, le nouveau Copilot boosté à ChatGPT sera intégré dans ce Microsoft 365 version visionOS.