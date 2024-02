Chaque année, Apple propose de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch au printemps. Il y a bien une édition 2024 et deux modèles ont fait leur apparition aujourd’hui.

Bientôt de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch

Des photos des bracelets ont été publiées sur les forums de MacRumors. L’auteur du message affirme qu’il s’agit bien des modèles prévus pour le printemps 2024, précisant qu’ils sont d’ores et déjà apparus en Chine. Il y a un modèle bleu marine et émeraude. « Apple fait des prototypes pour environ deux fois plus de couleurs qu’il n’en sort, on ne sait donc pas encore si ceux-ci ont été approuvés ou non. Il se peut que nous les obtenions ou non. Nous le saurons bien assez tôt », dit l’auteur.

Il n’y aura donc pas que deux nouveaux bracelets pour la collection printemps. Le nombre précis n’est pas encore dévoilé.

De plus, Apple devrait aussi en profiter pour présenter un nouveau coloris pour l’iPhone 15. Là encore, le fabricant a l’habitude de le faire autour du mois de mars pour son dernier smartphone en date. Il ne faut toutefois pas s’attendre à une édition spéciale pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Apple réserve toujours les nouveaux coloris du printemps aux modèles non-Pro. Il serait étonnant que cela change cette année.