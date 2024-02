Apple a mis en vente une « Developer Strap », à savoir une sangle à destination des développeurs qui ont le Vision Pro. Cet accessoire permet de se connecter à un Mac de manière filaire grâce à l’USB-C. Le prix est de 299 dollars.

Une sangle dédiée pour les développeurs

Apple présente sa sangle pour les développeurs de la manière suivante :

La Developer Strap est un accessoire optionnel qui fournit une connexion USB-C entre l’Apple Vision Pro et le Mac, et qui est utile pour accélérer le développement d’applications et de jeux gourmands en ressources graphiques. La sangle offre la même expérience audio que la sangle fournie dans la boîte, de sorte que les développeurs peuvent la garder attachée pour le développement et les tests.

On ne sait pas si le port USB-C de la sangle permet de connecter des périphériques comme des appareils de stockage externes. Apple n’y fait pas mention en tout cas.

La sangle ne peut pas être achetée par n’importe qui. Il est nécessaire d’être un développeur enregistré au programme d’Apple (qui est facturé 99$/an). De plus, Apple propose uniquement l’accessoire aux développeurs américains dans un premier temps, sachant que le Vision Pro est disponible aux États-Unis. Et pour ceux qui le souhaitent (et le peuvent), il est possible d’acheter plusieurs exemplaires. L’achat se fait sur cette page.