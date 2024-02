Les témoignages commencent à se répandre sur X : plusieurs personnes ont essayé de porter l’Apple Vision Pro sans le cache anti-lumière (Light Seal), et ça semble fonctionner. Le retrait du cache permettrait d’avoir les yeux encore plus près des écrans micro-OLED et donc d’augmenter assez sensiblement le champ de vision (FoV), dont on sait ce que n’est pas le point fort du Vision Pro. Certains utilisateurs expliquent aussi que le Vision Pro est moins lourd de cette façon (forcément) et que cela donne presque l’impression de porter de (très) grosses lunettes. D’autres encore se façonnent leur propre cache, moins épais et plus confortable que celui d’Apple, et là encore le gain semble important en terme de FoV, sans altérer le moins du monde l’eye-tracking.

Tried this madness because everyone was talking about it here. I do not recommend using Vision Pro w/o light seal…but try it. Hold it up and look and perch on nose. Lenses were close to my eyelashes but the FOV expands and environment blends, and it feels like glasses. pic.twitter.com/4FVvl9MovK

— Scott Stein 👓🎲🪄 (@jetscott) February 3, 2024