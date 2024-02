L’Apple Vision Pro a certes suscité l’engouement du public, mais parfois, cet enthousiasme tourne un peu (beaucoup) au ridicule, certains n’hésitant pas à se montrer à l’extérieur avec le Vision Pro vissé sur la tête, voire même au volent de leur véhicule (ce qu’Apple déconseille fortement). Ces utilisateurs radicaux du Vision Pro (ou un peu frimeurs sur les bords) donnent une image assez dystopique d’un produit pensé exclusivement aujourd’hui pour un usage en intérieur, et pour des activités bien précises. Le marketing d’Apple sur le produit indique d’ailleurs clairement qu’Apple ne souhaite pas que l’utilisateur porte son casque h24.

Les premières « dérives » dans l’usage du Vision Pro auraient été prédites, avec 8 ans d’avance sur la réalité, par la série d’animation culte Les Simpson, connue justement pour la justesse de ses nombreuses prédictions (la plus célèbre étant l’élection de Donald Trump à la présidence américaine). L’un des épisodes de la série de Matt Groening montre la ville de Springfield envahie d’habitants portant sur la tête un casque VR faisant énormément penser au Vision Pro. C’est drôle, bien vu, et cela semble vraiment faire écho ces jours-ci avec plusieurs apparitions du casque d’Apple dans des lieux insolites :



Oui mais voilà, le casque montré dans la série s’appelle l’Oculus Frink et s’avère donc être avant tout une caricature du casque Oculus (aujourd’hui Meta Quest) et non du Vision Pro. De plus, l’Oculus Frink est un casque VR et non XR, ce qui explique que les utilisateurs se cognent partout. Ceci étant précisé, il faut bien reconnaitre que ce sont aujourd’hui certains utilisateurs du Vision Pro, (et non du Meta Quest par exemple), qui semblent « coller » avec la caricature faite par les Simpson…