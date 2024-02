Les itinéraires à vélo sur Apple Plans s’invitent aujourd’hui dans deux nouveaux pays européens. On retrouve d’un côté un pays voisin, à savoir la Suisse. Et de l’autre, il y a la Suède.

La Suisse et la Suède accueillent les itinéraires à vélo

Les utilisateurs d’iPhone en Suisse et en Suède ont reçu aujourd’hui des notifications leur annonçant la disponibilité des itinéraires à vélo. Apple Plans fournit des itinéraires le long des pistes cyclables et des routes adaptées aux vélos, dans la mesure du possible, en indiquant des détails tels que les pentes raides, le degré de fréquentation d’une rue et la présence éventuelle d’escaliers ou d’autres obstacles le long d’un itinéraire.

Les propriétaires d’une Apple Watch ont également le droit à une expérience supplémentaire, puisqu’ils peuvent profiter du guidage vocal et du retour d’information haptique.

Les itinéraires à vélo sur Apple Plans ont fait leurs débuts avec iOS 14, mais la disponibilité reste assez limitée. Le service est disponible aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France, en Allemagne et en Australie. Il y a aussi certaines villes, comme Montréal, Vancouver et Toronto au Canada, ainsi que Londres en Angleterre et Barcelone en Espagne. Mais le Canada, l’Angleterre et l’Espagne au complet ne profitent pas de ce service.

Pour le cas de la France, les itinéraires à vélo sont disponibles depuis juin 2023. Là aussi, les Français ont reçu une notification les avertissant du service.