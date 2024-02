【 3 Sorties et 2 Entrées】Cette batterie externe intègre 3 sorties (Sortie QC4.0, sortie PD, sortie USB 2.1A) et 2 entrées ( PD USB C + Micro USB) , elle vous permet de charger 3 appareils simultanément.Faites défiler, photographiez et diffusez plus sans vous soucier d’une batterie faible, (le câble Micro USB est inclus !).