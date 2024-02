En plus d’iOS 17.3.1 sur iPhone et iPadOS 17.3.1 sur iPad, Apple propose au téléchargement deux autres mises à jour : watchOS 10.3.1 (build 21S651) sur l’Apple Watch et macOS 14.3.1 (build 23D60) sur Mac.

Disponibilité de macOS 14.3.1 et watchOS 10.3.1

Apple n’est pas très bavard en ce qui concerne les changements pour watchOS 10.3.1 Le constructeur parle de corrections de bugs et diverses améliorations. Il n’y a pas de détails plus précis sur le sujet. Pour sa part, macOS 14.3.1 corrige un bug frustrant de macOS Sonoma qui pouvait entraîner le remplacement aléatoire du texte lors de la frappe.

Pour mettre à jour vers watchOS 10.3.1, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez apparaître la mise à jour et pourrez procéder au téléchargement, puis à l’installation.

Du côté du Mac, pour télécharger macOS 14.3, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Là encore, vous pourrez lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Pour rappel, Apple a commencé les tests pour les futures mises à jour. Il y a déjà une bêta pour macOS 14.4 sur Mac et une bêta pour watchOS 10.4 sur Apple Watch. Elles sont disponibles aussi bien auprès des développeurs que des testeurs publics. La version finale devrait normalement être disponible au début du mois de mars, aux côtés d’iOS 17.4 sur iPhone et d’iPadOS 17.4 sur iPad.