Tesla a récemment mis à jour ses véhicules pour supporter la puce Ultra Wideband (UWB) des iPhone, améliorant ainsi l’efficacité de la fonctionnalité de clé via téléphone (Phone key) sur certains de ses modèles. Cette technologie, introduite par Apple avec l’iPhone 11, facilite l’interaction entre l’iPhone et d’autres appareils dotés de la même technologie UWB.

Dans les notes de mise à jour de Tesla version 2024.2.3, repérée par Not a Tesla App, Tesla indique que la technologie UWB est désormais disponible pour la clé via téléphone. Vous pouvez passer de Bluetooth à UWB pour votre clé via téléphone dans l’application Tesla, comme l’explique la société :

La technologie à bande ultra-large (UWB) est désormais disponible pour la clé via téléphone. Ainsi, votre véhicule et votre clé via téléphone peuvent communiquer avec une plus grande précision pour verrouiller, déverrouiller et ouvrir les portes automatiques de manière plus réactive.

Dans l’application Tesla, choisissez Clé via téléphone > Mettre à jour et suivez les instructions. Après la configuration, gardez les paramètres de votre iPhone activés pour les interactions à proximité avec Tesla. Nécessite un iPhone 11 ou plus récent et l’application Tesla 4.29.5 ou plus récente.