The Joe Rogan Experience, le podcast de Joe Rogan, peut de nouveau être écouté sur Apple Podcasts. Il n’était plus disponible sur cette plateforme depuis trois à cause d’un accord d’exclusivité passé par Spotify.

The Joe Rogan Experience revient chez Apple

C’est par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter) que Joe Rogan a annoncé le retour de son podcast chez Apple. « Le podcast est officiellement de retour chez Apple. Nous devrions être de retour sur YouTube avec des épisodes complets dans les semaines à venir », a-t-il indiqué.

Ce retour s’explique par le fait que Spotify a modifié son accord pluriannuel. Auparavant, le service de streaming avait bloqué les droits pour être le seul diffuseur. Avec le nouveau partenariat, le programme peut être diffusé sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, YouTube et Amazon Music.

Spotify s’occupera de la distribution et de la vente de publicité pour le podcast. Joe Rogan recevra de Spotify une rémunération minimale garantie ainsi qu’une partie des recettes publicitaires. Le nouvel accord est estimé pour être de 250 millions de dollars.

« Depuis plus de trois ans, The Joe Rogan Experience a toujours été le podcast numéro 1 dans le monde entier », a déclaré Spotify lors de l’annonce du renouvellement de l’accord la semaine dernière. Cela concorde avec l’enquête d’Edison Research sur les podcasts les plus écoutés au troisième trimestre de 2023, dans laquelle The Joe Rogan Experience s’est classé numéro 1 pour la période. Il s’agit également du deuxième podcast le plus écouté par les femmes de 13 ans et plus aux États-Unis, selon Edison.

Depuis son lancement en décembre 2009, le podcast de Joe Rogan a donné lieu à des discussions franches et variées sur des sujets tels que la politique, la santé et la société. Ces dernières années, le programme a gagné en notoriété grâce à la pratique de Joe Rogan consistant à inviter des personnes ayant des opinions extrêmes ou non conventionnelles. L’émission a également fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir diffusé des informations erronées et donné une tribune à des personnalités qui sèment la discorde.