Apple va t-il mettre sa future IA ‘maison » à toutes sauces ? Un indice laisse penser que la firme de Cupertino travaillerait sur une version de sa suite bureautique iWorks dopée à l’IA, et si on est en droit de le penser, c’est parce qu’Apple a racheté récemment le nom de domaine « iWork.ai ». Après tout, de tels changements à venir semblent presque logiques quand on songe que Microsoft ajoute déjà des fonctions d’IA dans sa propre suite bureautique Office. Pages, Numbers, et Keynote bénéficieraient ainsi de fonctions avancées et l’on imagine déjà des macro automatisées pour les cellules Numbers, des modèles de présentation agencées facilement par l’IA ou bien encore des textes revus et corrigés par le LLM d’Apple.

Une version d’iWorks dopée à l’IA ? Ce n’est pas impossible, c’est même probablement en réflexion chez Apple, mais un nom de domaine seul ne permet pas d’en être sûr

Ces évolutions sont possibles.. mais elles sont en fait loin d’être certaines. Certes, Apple a bien racheté ce nom de domaine, ainsi que l’a repéré BuyAIdomains.com, mais rien ne dit que cela ait un lien avec des évolutions à venir ou une future version d’iWork capable de rivaliser avec le tandem Office-Copilot. Tout simplement parce qu’Apple a l’habitude de racheter à la pelle des noms de domaines… pour éviter que d’autres ne puissent les utiliser ! Apple dispose ainsi de plus de 500 noms de domaine, et un grand nombre de ceux-ci ne correspondent aujourd’hui à rien de tangible. Tout au plus risque t-on d’être redirigé vers une page du site d’Apple lorsque l’on saisit une adresse url quelconque faisant référence à un service ou produit Apple. Bien sûr il est possible qu’iWork bénéficie de fonctions d’IA à l’avenir, mais le seul rachat du nom de domaine « iWork.ai » ne permet pas de trancher définitivement en ce sens.